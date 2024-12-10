Hulusi Akar ve Kayseri Valisine hakaret iddiası! 2 yıla kadar hapis istemi

Kayseri'de yaşayan A.Ö., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği şikayet dilekçesinde iddiaya göre eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e hakaret etti. Şikayet sonrası A.Ö. hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık A.Ö. hazır bulunurken, şikayetçi Akar ile Çiçek katılmadı. Sanık A.Ö. CİMER'e yazdığı dilekçede söz konusu sözleri yazdığını kabul etti.

Mahkeme hakimi, A.Ö. hakkında Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de benzer dava dosyası olması nedeniyle söz konusu dosyanın kendilerine gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.