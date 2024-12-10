Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" dedi.

"Sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz herhangi bir sorun olmadı"

Bakan Işıkhan, sosyal dayanışma mekanizmasının altını çizdi:

"Daha önce başarıyla sosyal dayanışma mekanizmasını geliştirdik. Çok başarılı sonuçlar aldık. Hem işçi hem işveren hem hükümet olarak bu iletişimi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını söylemek isterim."