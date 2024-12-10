Sakarya'da bir doktor otomobilinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yakınlarında park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobilde yapılan incelemede, şahsın Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, Dericioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis tarafından yapılan ilk incelemede, doktorun vücudunda ya da araçta herhangi bir darp veya kan izi bulunmadı. İlk bulgular, başına poşet geçirip bantladığı ve boğulma sonucu yaşamını yitirdiği yönünde. Ancak olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorusuna yanıt, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, detaylı inceleme sonrasında otomobil otoparka çekildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.