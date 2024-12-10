Karı kocanın evlerinde ölü bulunmasında zehirlenme şüphesi

Germiyan Mahallesi 27007 Sokak'taki evlerinde yaşayan Mustafa (82) ve Saliha Arda (77) çiftinden haber alamayan komşuları, evi kontrol etti.

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