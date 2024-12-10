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HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin aileyi kapsayan bir modelle yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını önerdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 18:15, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 18:17
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HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak Söyleşi Programı"nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Engelli bireylerin çalışma hayatında daha etkin bir rol alması gerektiğini vurgulayan Arslan, engellilerle ilgili yeni bir model üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Engellilere yönelik çalışmalara değinen Arslan, konfederasyon ve sendika binalarında engellilere yönelik çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. "Engellilerimizi, yardıma muhtaç bireyler yerine ülkesine ve milletine hizmet eden çalışanlar olarak görmek istiyoruz. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var" dedi.

Asgari Ücrette Aileyi Kapsayan Model Vurgusu

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını yaptığını hatırlatan Arslan, mevcut sistemin yetersizliğine dikkat çekti. HAK-İŞ olarak komisyonda yer almadıklarını ancak TÜRK-İŞ'in talebi doğrultusunda sürece katkı verdiklerini söyledi.

Arslan, asgari ücretin belirlenmesinde aile yapısının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti:

"Aile mefhumunu güçlendirecek ve işçileri aileleriyle beraber değerlendiren bir asgari ücret modeline ihtiyacımız var. Evli ve çocuklu işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme yapılmalı. Aksi halde asgari ücret, gerçek ihtiyaçları yansıtmayacaktır."

Asgari ücretin belirlenme sürecinin daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bugünkü sistemle devam edilirse birkaç yıl içinde çalışanların yüzde 70'i asgari ücretli hale gelecek. Asgari ücretin üstünde maaş alan çalışanlar için de düzenlemeler yapılmalı" ifadelerini kullandı.

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