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Düzce'de patron cinayeti: İşten çıkardığı işçisi 14 yerinden bıçakladı

Düzce'de taşeron işçi olarak çalıştığı fabrikadan çıkarılan Niyazi Ç., fabrika sahibi Engin Cebeci'yi 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kaçarken polis tarafından yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 19:28, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:29
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Düzce'de patron cinayeti: İşten çıkardığı işçisi 14 yerinden bıçakladı

Düzce'nin Boğaziçi beldesi Yazlık Mahallesi'nde, havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada akılalmaz bir cinayet yaşandı. Taşeron işçi olarak çalıştığı fabrikadan çıkarılan Niyazi Ç., patronu Engin Cebeci ile yeniden işe alınma talebiyle görüşmeye gitti. Olumsuz cevap alması üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Niyazi Ç., üzerinde taşıdığı bıçakla patronu Cebeci'yi 14 yerinden bıçakladı. Fabrikadaki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Cebeci, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası 41 DB 686 plakalı otomobiliyle kaçan Niyazi Ç., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından Bolu Caddesi Fiskobirlik Kavşağı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, soruşturmayı yürütecek jandarma ekiplerine teslim edildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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