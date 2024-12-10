Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 20:17, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:54
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Ö. idaresindeki 34 PD 5421 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmekte olan Sezin Sezgin'e (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.