Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Ö. idaresindeki 34 PD 5421 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmekte olan Sezin Sezgin'e (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.