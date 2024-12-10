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Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı

Yargıda Birlik Derneği yaptığı açıklamada"Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarının" sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildiğini duyurduuuu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 20:58, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 21:23
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Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı

Yargıda Birlik Derneği yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı genelgesiyle "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları"nın sağlık kurum ve kuruluşlarında poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar arasına dahil edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024/11 sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası alacak gruplar aşağadaki gibidir;

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

2. Engelli hastalar,

3. Hamileler,

4. 65 yaş üstü hastalar,

5. Yedi yaşından küçük çocuklar,

6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri,

7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler, hizmetteki Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK; J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alan çocuklar,

9. 6284 sıyılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,

10. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları,

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