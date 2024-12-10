Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 çalışan öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz, başında kask bulunan motosikletli bir kişi, kebapçı dükkanına tabancayla ateş açtı.

Saldırı sırasında kebapçıda çalışan Şehmus Yılmaz boynundan vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırının ardından motosikletiyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.