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Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükellefler ile mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 22:43, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:45
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Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı

Deprem Bölgesindeki Mükelleflerin Bazı Yükümlülüklerinin Ertelenmesine İlişkin 179 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlandı.

Buna göre, mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri yeniden belirlendi.

26 Aralık'a kadar verilmesi gereken damga vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Ocak 2025'ye, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de 23 Ocak 2025'e kadar uzatıldı.

Mükellefler tarafından 30 Aralık'a kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ödenmesi 24 Ocak'a, mükelleflerden vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilen katma değer vergisi beyannameleri ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 21 Ocak'a kadar ertelendi.

Mücbir sebep hali 30 Kasım'da sona eren mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanların e-Defterler oluşturma ve imzalama süresi ile aynı sürelerde GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 31 Ocak 2025'e uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken KDV beyannameleri ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de yeniden belirlendi.

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