Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır"

"İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"