Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Dışişleri Bakanı Fidan; "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 23:13, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:18
Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır"
"İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"