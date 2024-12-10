Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü
Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 23:20, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:21
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu Karaören Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ö.Ç. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen N.D.'nin kullandığı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Ö.Ç. ve N.D. ile birlikte Ö.Ç.'nin aracında bulunan U.Ç. ve R.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.