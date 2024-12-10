PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama

PTT Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

- Hızlı Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın fark edilmesiyle birlikte PTT'nin güvenlik sistemlerinin hızlıca devreye girdiği ve gerekli teknik ve operasyonel önlemlerin uygulandığı bildirildi.

- Veri Kaybı Yaşanmadı

PTT, izinsiz müdahale sırasında herhangi bir veri kaybı veya kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durumun yaşanmadığını vurguladı.

- Hukuki Süreç Başlatıldı

Yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki sürecin başlatıldığını belirten PTT, kullanıcıların bilgilerini koruma konusunda tüm önlemlerin alındığını ifade etti.