13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna

Sosyal medyanın 13 yaşından küçükler tarafından kullanılmasını yasaklayan kanun teklifi, TBMM'nin yeni yıldaki önemli gündem başlıklarından biri olacak. Edinilen bilgiye göre, kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'na 2025 başında sunulacak. Teklifin taslak metnine, ABD'nin Florida eyaletinde 1 Ocak sonrasında yürürlüğe girecek yasa ile Avustralya'da tartışmaya açılan sosyal medya yasa taslağı modellik edecek.

SAHTE HESABA GEÇİT YOK

Edinilen bilgiye göre, Meclis'e gönderilmek üzere taslağı oluşturulan teklifte, sosyal medya şirketleri, asgari yaşın, yani 13 yaşın altındaki çocukların hesap sahibi olmasını önleyecek. Platformlar "makul adımlar atmaya" zorlanacak. Böylelikle yaş sınırı ihlal edilirse dünyanın büyük teknoloji ve sosyal medya platformlarına ceza kesilecek. Öte yandan kimlik doğrulama sistemi de getirilecek. Bu sistemle, 13 yaşın altındaki çocukların sahte kimlik bilgileri oluşturarak 'fake' hesap açmasının önüne geçilecek. Sisteminin nasıl çalışacağı ve nasıl yürütüleceği ise BTK tarafından tamamlanacak çalışma doğrultusunda belirlenecek.

Florida ve Avustralya modeli inceleniyor

ABD'nin Florida eyaletinde 1 Ocak 2025 sonrasında yürürlüğe girecek olan yasaya göre, bu eyalette 14 yaşından küçükler sosyal medya profili veya hesabı açamayacak. Sosyal medya platformları 14 yaşından küçük çocukların hesaplarını silmek zorunda kalacak. İncelenen bir diğer model ise Avustralya'da tartışmaya açılan 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını içeren kanun teklifinin taslağı. Bu modele göre, 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimini engellenecek. Yasayla bu ülkede, çocuklar sosyal medyayı 16 yaşından önce kullanamayacak. Bu yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmaları halinde sorumluluk, profilin açılmasına izin veren platformlara ait olacak. WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri, video platformu YouTube ve çevrim içi oyun siteleri bu yasadan muaf tutulabilecek.