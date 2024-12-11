'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!

Türkiye Gazetesinden Kaan Zengili'nin haberine göre: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hız kazanması, Türkiye'deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi. Özellikle ilan sitelerinde dikkat çeken "ülkeme dönüyorum, acil satılık", "Suriyeliden satılık" ve "acil kelepir, uygun fiyat" gibi ifadeler, mültecilerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Yaşanan bu durum otomobil ve gayrimenkul piyasasında kısmı bir hareketlenmeye sebep olacağı ifade ediliyor.

Suriyelilerin bir anda ülkelerine dönmeyeceği, özellikle burada iş kurmuş olanların geri dönüşlerinin zaman alacağı düşünülüyor. Ancak yüzde 10'luk bir kesimin ilk etapta dönmesinin bile piyasalarda hareket oluşturacağı söyleniyor. Başta otomobil olmak üzere işyeri ve konut satışlarının artacağı, bu durumunda fiyatları bir nebze olsun aşağı çekeceği tahmin ediliyor.

ARACINI SATMAK İSTEYEN VAR

İstanbul'da galericilik yapan Ali Yılmaz "Bugünden yarına Suriyelilerin bütün araçlarını satıp ülkelerine dönmesi mümkün değil. Ancak piyasada bir hareket olduğu görülüyor. Aracını satıp ülkesine dönmek isteyenlerin galerilere geldiği gözleniyor, bir kısmı da bireysel olarak ilana çıkıyor. İlan sitelerinde de 'Suriyeliden satılık otomobil' başlıklı ilanlar var. Araçlarını hemen satmak isteyenler belli bir seviyede düşük fiyattan vermek mecburiyetinde kalıyor" dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

"Suriyeliden satılık" başlığıyla uygun fiyatlı otomobil ilanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz "Bizim dolandırıcılar her dönemi fırsata çevirmekte uzmanlaştı. Şimdide Suriye konusu gündeme gelebilir. Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara dikkat etmek gerek. Suriye ve acil konusunu kullanarak kapora dolandırıcılıklarının olması ihtimal dahilinde" dedi.

DEVREN SATILIK İŞ YERLERİ

Suriyelilerin dönüş planları doğrultusunda, yavaş yavaş ev ve iş yerlerini satışa çıkardıkları görülüyor. Emlakçılar, kelepir konut ilanlarının artış gösterdiğini belirtiyor. Emlak sektörü temsilcileri "Suriyelilerden gelen satış taleplerinde belirgin bir artış var. Özellikle kelepir fiyatlarla konut ve iş yeri satışı yapanların sayısı arttı. Bu durum, yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Normalde piyasa değeri 3 milyon TL olan bir ev, acil satış sebebiyle 2 milyon TL'ye kadar düşebiliyor. Devren satılık iş yerleri de görülüyor. Bunların çoğu restoran ve büyükşehirlerde yer alıyor" açıklamasında bulunuyorlar.