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Akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar

Avusturya'da, dul maaşı almak için 43 yıl boyunca 12 defa boşanıp evlenen bir çiftin, emeklilik sistemini 326 bin euro dolandırdığı ortaya çıktı. Çift hakkında başlatılan soruşturma, akıllara durgunluk veren dolandırıcılık hikayesini gün yüzüne çıkardı.

Haber Giriş : 11 Aralık 2024 09:00, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:02
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Akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar

Avusturya'da bir çiftin dolandırıcılık yöntemi adeta akıllara durgunluk verdi. Haksız kazanç sağlamak için bir plan kuran çiftin hedefi, bireyler değil, ülkenin emeklilik sistemi oldu. Son 43 yılda 12 kez evlenip boşanan çiftin hareketlerini inceleyen hükümet yetkilileri, dolandırıcılığı son boşanma davasında ortaya çıkardı.

Çiftin, bu yöntemle emeklilik sisteminden toplam 326 bin euro kazanç sağladığı belirlendi ve haklarında ciddi dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadının, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladığı, ardından bir yıl içinde kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendiği ifade ediliyor. Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte, her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme-boşanma döngüsünün başladığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, çift tüm süreç boyunca aslında birlikte yaşamaya devam etti. Ancak resmi olarak ayrılıp barışarak Avusturya'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırdılar. Yasa gereği, kadın her boşandığında dul maaşı almaya devam ediyor ve evlendiği her yeni eş için 27 bin euro tazminat talep edebiliyordu. Yıllar boyunca bu yöntemle kazanç sağlayan çiftin toplamda 326 bin euro elde ettiği ortaya çıktı.

Çift, emeklilik fonu ödeme yapmayı reddedince dava açtı ancak Avusturya Yüksek Mahkemesi, mart ayında, çiftin yasal boşluklardan yararlanmasının haksız olduğuna karar verdi. Mahkemenin ardından polis, "ciddi dolandırıcılık" suçlamasıyla çifte soruşturma başlattı. İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için hala resmi olarak evli sayıldıkları öğrenildi.

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