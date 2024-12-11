Köy okulunda soba yakmaya çalışan öğretmen yaralandı

Olayın ardından öğretmene ilk müdahale köyde yapıldı. Durumu ciddi olan Ömer Berat K., Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.

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