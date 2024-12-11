Dolar/TL rekor tazeledi

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 34,86'yı aşarak yeni zirvesini gördü. Euro/TL 36,72 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL'nin yılbaşından bu yana değer kazancı yüzde 18'e yaklaştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, avro 36,7280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor. 36,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini bu ay yapacağına dair beklentileri kasım ayı enflasyon verileri zayıflattı. Ancak bankacılar hala ana beklentinin aralık olmaya devam ettiği görüşünde. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin yönlendirmeleri yakından izleniyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da önceki gün DEİK'te yaptığı sunumda parasal sıkılaşmanın hedeflenen iyileşme alanlarını enflasyon, rezerv ve KKM olarak üç ana başlıkta özetlendi.

Karahan sunumda sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını, kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesinin azalarak TL mevduat payının arttığını ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.