Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 13 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 09:46, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:46
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 42 ekip ve 108 personelin katıldığı şok uygulamada, 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.