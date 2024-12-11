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Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu raporuna göre Kabaiş'in kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi. Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 09:44, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:42
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Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisiydi.

Genç kadın 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde soruşturmanın ayrıntılarına yer verildi.

Ön otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmazken, Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda kıyafet örneklerinde yapılan incelemede de şüpheli (sperm) bir durum bulunmadı. Raporda Rojin'in ölümünün 'suda boğulma' sonucu gerçekleştiği ancak olayın intihar mı veya başka sebeple mi gerçekleştiğine dair tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

CEP TELEFONUNDA İLGİNÇ İNTERNET GEÇMİŞİ

Rapora göre, Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'Otopsi nedir', 'Cesetler nerede yıkanır', 'Cennet nasıl bir yerdir' gibi internet aramalarının olduğu tespit edildi. Rojin'in kullandığı tüm hatların son 10 yıllık geriye dönük HTS araştırması dosyaya girdi.

İKİ FARKLI DNA ARAŞTIRILIYOR

Raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde iki erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildiği, bunların bulaş yoluyla geçmiş olduğu değerlendiriyor.

DNA'ların kimliği belirleninceye kadar araştırmaların devam edeceği belirtildi.

"ROJİN'İ KATLETTİLER, DARBETTİLER"

Rojin'in darbedildiğini ileri süren babası, "Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yerle üniversite arasında 24 kilometre uzaklık var. Onu darbettiler, katlettiler. En sonunda götürdüler oraya bıraktılar. Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Rojin intihar etmemiş. Rojin'i katlettiler, darbettiler ve oraya götürüp bıraktılar." dedi.

"47 KİŞİNİ DNA ÖRNEĞİNİ ALDILAR, 2 ERKEK DNA'SI VAR"

Rojin'in cesedinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede 2 erkeğe ait DNA örneğinin bulunduğunu öne süren Kabaiş, "47 kişinin DNA örneğini aldılar. 2 farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür." diye konuştu.

Başka delillerinde olduğunu öne süren acılı baba, "Kendim gözümle gördüm. Ben içeri girmeden kızımın kazağını göbeğin üst kısmına kadar kaldırmışlardı. Karnında hiç su yoktu. Sırt tarafında darp izi vardı. İkisini gözümle gördüm. Biz darp izi olduğunu söylüyorduk onlar ise morluk diyordu. Ben kendi gözümle gördüm, morluk değildi." dedi.

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