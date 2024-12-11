Altının gramı 3 bin liranın üzerinde

Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir gözleniyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 692 liradan işlem görüyor. Altının onsu 2 bin 790 olan rekor seviyenin yüzde 3,6 altında bulunuyor.

İç piyasada gram altının fiyatı ons altına paralel yükselirken 3 bin 20 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 30 Ekim'de 3 bin 76 lirayla tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 4 bin 987 liradan satılıyor.

Piyasalarda bugün ABD enflasyon verisi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.