En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü

Ocak 2025'te emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemelerle milyonlarca kişi rahat nefes alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre artırılacak. Ayrıca, Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılması planlanıyor.

Kök Maaş ve Enflasyon Farkı Düzenlemesi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre hesaplanacak. 5 aylık verilere göre, bu kesime %14,57 oranında artış öngörülüyor. Memur emeklileri ise %4,15'lik enflasyon farkı ve %6'lık toplu sözleşme zammıyla toplamda %10,40 zam alabilecek. Ancak, Aralık ayı enflasyon oranları ile bu oranların %16-17'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Taban Aylık ve Ek Ödeme Düzenlemesi

Taban aylık düzenlemesi kapsamında, en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL seviyelerine çıkarılması gündemde. Eğer artış yapılırsa, kök maaşı yeni taban aylığın altında kalanların ödemeleri bu seviyeye tamamlanacak. Bu durum, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme sağlayacak.

Refah Payı için 2 formül var

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını artırmak için refah payı uygulamaları masada. İki formül öne çıkıyor:

Memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine yükseltilmesi. Tüm emeklilere refah payı verilerek zam oranlarının %20'ye çıkarılması.

Kararlar 3 Ocak'ta Netleşecek

Emeklilere yapılacak zam oranları ve refah payı düzenlemeleri, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri sonrasında kararlaştırılacak.

Belirlenecek oranlar aynı ay maaşlara yansıtılacak. Taban aylık artışı ve refah payı düzenlemeleri Meclis gündemine hızla taşınacak.