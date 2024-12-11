Yasa dışı siteler asgari ücret için bahis açtı

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.

Asgari ücret yasa dışı bahse düştü

Sözcü TV muhabiri Kardelen Kocatürk'ün haberine göre merakla beklenen asgari ücretle ilgili yasa dışı bahis siteleri özel oranlarla bahse açtı. Söz konusu sitelerde özel oranlar verilerek "Asgari ücret ne kadar olur?" adı altında açılan bahislerde en düşük limitin 300 lira olarak belirlendiği görüldü.

İki seçenek sunuldu

Barajın ise 20 bin 885 lira olduğu asgari ücret için iki seçenek sunuldu: Üstüne 2,4 oran, altına ise 1,75 oran verildi.

Hatta bazı yasa dışı bahis sitelerinin 'işi profesyonele dökerek' özel grafiklerle detaylandırdığı gözlendi.

"Herkes hayatını kumara bağlamış"

Konuya ilişkin vatandaşlar ise "Türkiye şartlarında "normal" diyebileceğimiz bir durum. Herkes hayatını kumara bağlamış", "Bir toplumun bu hale gelmesi gerçekten çok üzücü" yorumları yaptı.