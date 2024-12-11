İzmir'de su kuyusuna düşen kadın öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde su kuyusuna düşen 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 09:54, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:14
Bademli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ballı, evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kuyudan çıkarılan Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.