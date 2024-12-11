Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası görüldü. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Muhammed Muaz tedavi altındayken fenalaştı. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 10:03, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:40
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa'da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.
Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.