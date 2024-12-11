MHP'li vekilden acil 'Şam' ve 'İsrail' çağrısı: 'Fiziki temas hattına gireceğiz'

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Suriye'de Şam'ın el değiştirdiğini, muhaliflerin rejimin kendisi olduğunu söyledi.

"ANGAJMAN KURALLARIMIZI ACİLEN BELİRLEMELİYİZ"

Özdemir,"Temennimiz siyasi sürecin bir an evvel başlaması ve en uzun sınırımız olan Suriye'nin kalıcı huzur ve barışa erişmesidir. Önümüzdeki dönemde üç temel esasın muhafaza edilmesi elzemdir. Bunlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, iç savaş öncesi demografik yapının muhafazası, başta PKK-PYD terör örgütü olmak üzere tüm örgütlerin meşruiyet bulma çabasının önlenmesidir." diye konuştu.

Özdemir, başta Türkiye'de bulunanlar olmak üzere iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarına onurlu ve başları dik bir şekilde dönmelerinin yolunun açıldığını belirtti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki eylemlerine karşı da teyakkuzda olunması gerektiğine işaret eden Özdemir, "İsrail, Şam'a 20 kilometre kadar yaklaşmıştır, bu durum yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına girebileceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz." dedi.