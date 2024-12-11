TCMB, 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti

TCMB'nin 5 şirketin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ, Sender Ödeme Hizmetleri AŞ, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Trend Ödeme Kuruluşu AŞ ile Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri alanında faaliyet izinleri genişletildi.