ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 10:36, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:45
İSTANBUL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.