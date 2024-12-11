Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar

Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
2025 MEB AGS Kursuna Misafir Olmak İster misiniz?
Sponsorlu İçerik
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL rekor tazeledi
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Geri dönüş GöçNet'te kayıt altında
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar

Antalya'da banka görevlisi gibi aradıkları Dudu Çingil'in (52) bilgilerini alıp, 2 bankadan kredi çeken dolandırıcılar, 112 bin lira dolandırdı. Kredi kartı aidatını geri ödeme bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Çingil, "Hesabıma önden para yatırarak güven sağladılar. Fakat arka planda dolandırılıyormuşum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 10:43, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:44
Yazdır
Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar

Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak Dudu Çingil'i telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi. Parayı hesaba yatırıp Çingil'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan Çingil, şikayetçi oldu

'ADIMA 2 BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞLER'

Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan Dudu Çingil, "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı. Eşim kanser hastasıydı ve kafam çok yerinde değildi. Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler" dedi.

'TELEFON TRAFİĞİ 20 DAKİKA SÜRDÜ'

Dolandırıcıların profesyonel bir bankacı gibi konuştuğunu, kendisini sürekli oyaladıklarını kaydeden Çingil, "Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim. Banka, hesap hareketliliğini görünce durumdan şüphelenmiş ve işlemlerin bana ait olup olmadığını sordular. O bankadan çekilen krediden kendimi kurtardım fakat diğerinden çekilmiş oldu. 12 ay vadeli, 81 bin lira kredi çekildi. Geri ödemesi ile birlikte 112 bin lira dolandırıldım. Hesabıma önden para yatırdıkları için güven sağladılar. Fakat arka planda dolandırılıyormuşum" diye konuştu.

'ÇALIŞAN BİRİ OLMADIĞIM İÇİN BANA KREDİ ÇIKMASI İMKANSIZ'

Şimdi bilmediği numaralara tereddütle yaklaştığını belirten Çingil, "Kimse bilmediği numaraları açmasın. Bankadan bile arıyor olsalar tereddüt etsinler. Çünkü o kadar profesyoneller ki çok kolay dolandırabiliyorlar. Mobil bankacılığı mümkün olduğu kadar kullanmak istemiyorum. Birçok işimi banka şubesinden hallediyorum. Tanımadığım tüm numaraları engelliyorum. O süre zarfında eşimi kaybettim. Benim için zor bir süreçti. Bir gelirim yok. Çalışan biri olmadığım için bana kredi çıkması imkansız. Daha önceki kredi başvurularım hep reddedildi" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BANKA KUSURLU SAYILDI

Olayla ilgili hukuki sürece ilişkin bilgi veren Dudu Çingil'in avukatı Mustafa Alper Oral, "Müvekkilim, eşinin üçüncü evre kanser ve kalp hastalığı olduğu dönemde dolandırıcılık mağduru oldu. Kendisini temsilen iki işlem başlattık. Biri savcılık şikayeti, diğeri ise 3 sanık hakkında ceza davası. İlk duruşması görüldü. Ayrıca tüketici mahkemesinde dava açtık. Müvekkilin normalde çekmediği, dolandırıcıların çektiği kredinin tedbiren durdurulmasını sağladık. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda banka kusurlu bulundu. Bu aşamada müvekkilimiz tam kusursuz. Karar duruşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber