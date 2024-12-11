Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te şiirli karşılama

Ziyaret sırasında ilginç bir an yaşandı. Erdoğan'ı görmek için gelen bir vatandaş, kendi yazdığı bir şiiri okuyarak dikkat çekti. Vatandaşın şiir okurken yaptığı hareketler ve ifadelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümsediği görüldü.

Vatandaşın okuduğu şiir şu şekilde:

"Siyah saçlarına, olmadı. Beyaz saçlarına kurban olduğum.

Tatlı sözlerine, hayran olduğum.

Kalem kaşlarına yar vurulduğum.

Bittim tükendim, Gaziantep ben de yoruldum.

Mutlu olmak istiyorsan sayın Cumhurbaşkanım, sevmeyi bileceksiniz.

Türkiye'ye, dünyaya ömrünü vereceksin.

Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı, dünyam Recep Tayyip Erdoğan.

Seninle güzel seninle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.