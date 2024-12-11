Kalp ve damar cerrahının şüpheli ölümü

Dericioğlu'nn vücüdunda veya aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı.

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Okan Dericioğlu (41) hastane yolunda aracının içinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

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