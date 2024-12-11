Kalp ve damar cerrahının şüpheli ölümü
Sakarya'da kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Operatör Doktor Okan Dericioğlu, aracında ölü bulundu. Doktorun şüpheli ölümü araştırılıyor, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 10:57, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:09
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Okan Dericioğlu (41) hastane yolunda aracının içinde hareketsiz bir şekilde bulundu.
Durum ekiplere bildirildi. Doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Dericioğlu'nn vücüdunda veya aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı.
Doktorun şüpheli ölümü araştırılıyor, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.