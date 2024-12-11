ASELSAN'dan 30,7 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komite stabilize silah ve haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 30 milyon 668 bin 376 dolarlık satış sözleşmesi imzaladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 11:20, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:19
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.