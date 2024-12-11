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Gergerlioğlu: Asgari ücret 35 bin liraya yükseltilmesi gerekiyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti için süreç başlarken, henüz işçi ve işveren kesiminden herhangi bir rakam açıklanmadı. Muhalefet partileri ise kendi asgari ücret önerilerini sırasıyla duyuruyor. Bu çerçevede DEM Parti, asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkarılmasını talep ederken, yılda iki kez zam yapılmasını önerdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:41
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Gergerlioğlu: Asgari ücret 35 bin liraya yükseltilmesi gerekiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanırken, sonraki toplantının 16 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2025 asgari ücreti ne zaman açıklanacak?

Toplamda üç toplantının ardından dördüncüsünde 2025 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor. Diğer toplantıların tarihi henüz net değil ancak yıl bitmeden yeni ücret duyurulacak.

2025 asgari ücreti ne kadar olacak?

Yeni yılda asgari ücrete yıllık enflasyon kadar zam yapılması beklenmiyor. İşveren kesimi kapıyı yüzde 25'ten açarken, muhalefet partileri 17 bin liralık asgari ücretin 28-30 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Asgari ücrette enflasyon hedefleri de dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın 2024 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 44, 2025 için de yüzde 21. Eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek.

DEM Parti'nin asgari ücret önerisi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gergerlioğlu, Meclis'teki basın toplantısında, asgari ücret gündemine değindi.

Asgari ücret tespit komisyonunun toplandığını, görüşmelere devam edileceğini anımsatan Gergerlioğlu, "DEM Parti olarak asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini ve yılda 2 kez düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

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