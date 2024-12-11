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Güneş enerjisinde yıl sonu hedefi 20 bin megavat

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla güneş enerjisi kurulu gücünün yıl sonuna kadar 20 bin megavatı aşacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 11:41, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:42
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Güneş enerjisinde yıl sonu hedefi 20 bin megavat

GENSED Genel Sekreteri Erkan, güneş enerjisi sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 20 bin megavatın yaklaşık 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu güç hedefinin 2035'e kadar 120 bin megavat olduğunu dile getiren Erkan, bu hedefe ulaşmak için her yıl ilave kapasite artışlarıyla birlikte 4-5 bin megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurulması gerektiğini ifade etti.

Erkan, dünya genelinde GES'lerdeki kapasite artışında en fazla büyümenin Çin'de olduğunu, Türkiye'nin de üst sıralara tırmanmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl başında 14 bin megavat olan güneş santral kurulu gücü, çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla yıl sonuna kadar 20 bin megavatı aşacaktır. Neredeyse 6 bin megavatlık artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de güneş paneli üretici sayısı ve kapasitesinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji artış hedefinde önemli rol oynadığını vurgulayan Erkan, GES projeleri için özel finansman olanaklarının sağlanmasının yatırımları hızlandıracağını kaydetti.

Erkan, güneş enerjisi sektöründe yatırımların artması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde bu yıl tekrar döviz bazlı alım garantisinin devreye girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Enflasyonun değişken olduğu bir ülkede döviz bazlı alım garantisi YEKA yatırımlarına hız katacaktır. 20 yıl gibi dolar bazlı alım garantisi olan uzun süreler, doların yıllık enflasyonundan dolayı eskalasyon uygulanmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu taleplerin hepsi güneş enerjisi yatırımlarını artırmak ve hedefe ulaşmak için. Bunların yanında şebekenin depolama teknolojilerine ihtiyacı var. Güneşte ve rüzgarda 120 bin megavatlara çıkacaksak, mutlaka depolama kapasitesinin de belli oranda artması gerekiyor. Güneş enerjisinde bugün doğal gaz ve kömüre göre neredeyse yarı fiyatlardan üretim yapmış oluyoruz. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor."

Lisanssız projelerde yaşanan trafo kapasite kısıtından dolayı Bakanlığa sundukları "5.1.j" yeni bağlantı şekli önerilerinin gündeme alındığını, böylelikle öz tüketim amaçlı aynı bağlantı noktasında şebekeye enerji vermeden oluşturulacak GES'lerin mevcut trafo kapasite kısıtına takılmadan kurulabileceğini belirten Erkan, bu durumun sektör için önemli olduğuna dikkati çekti.

Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de tarım GES uygulamalarına yönelik yeni düzenleme beklediğinin altını çizen Erkan, ülkede deneme amaçlı 3 tarım GES uygulaması bulunduğunu, mevzuat düzenlemeleri ile temiz enerji ve tarım üretiminin birlikte artmasının gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

Erkan, güneş enerjisi projelerinin uygulanabilirliğinin finansman olanaklarına bağlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yurt dışından fonlarla çok düşük faizle uzun vadeli kredi imkanı sağlanması çok önemli. Sektörü geliştirilecek diğer düzenleme ise projelerdeki izin süreçlerin kısalması. Bu zaten gündemde. Bu izin süreçlerinin hızlanmasıyla ilgili düzenlemeler bu yıl içinde tamamlanırsa hem YEKA hem depolamalı güneş enerjisi projeleri çok daha çabuk devreye girecektir. Yıl başında tarım GES ile ilgili taslak mevzuatların yayımlanıp sektör görüşleri alınarak hızlı şekilde tamamlanması sektöre ivme katacaktır. Örneğin, yüzer GES projeleriyle ilgili mevzuat düzenlemesi yıl başında yayımlandı ve şu anda birçok yüzer GES projesi lisanslar verilerek hayata geçmeye başladı. Benzer hızlı ilerlemenin Tarım GES'te de gerçekleşmesini bekliyoruz. Lisanssız projelerde kapasite kısıtına takılmayan yeni bağlantı şekli olan '5.1.j'nin yıl sonuna kadar hayata geçmesi sektörün hareketlenmesine önemli katkı sağlayacaktır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı envanterine göre, Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 44,5 gigavat olan 75 fotovoltaik panel üreticisi bulunuyor.

Monofacial ve bifacial güneş panelleri Türkiye'de yaygın üretiliyor. Güneş paneli üreticilerinden halihazırda 3'ü, yıllık 6,1 gigavatlık "hücre" üretimini yurt içinde gerçekleştiriyor.

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