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Servis minibüsünde uyuşturucu trafiğine tutuklama

Maltepe'de servis minibüsünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelnin evinde de uyuşturucunun yanı sıra, ruhsatsız tabanca ve nakit para bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 12:03, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:03
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Servis minibüsünde uyuşturucu trafiğine tutuklama

İstanbul'da Emniyet ekipleri, 6 Aralık'ta Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı şüphesi üzerine bir servis minibüsünü izlemeye başladı.

Araca binen kişinin sürücüyle para alış verişi yaptığını tespit eden ekipler, minibüsteki A.K. (36) ve M.A.G'yi (54) gözaltına aldı.

Parayı aldıktan sonra uyuşturucu maddeyi evinden getireceği anlaşılan A.K'nin aynı mahalledeki adresinde de arama yapıldı.

EVDE DE BULUNDU

Evinde 810 gram marihuana, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 22 fişek, cep telefonu ve 62 bin 100 lira ele geçirilen A.K'nin, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. M.A.G. ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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