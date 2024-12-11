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Merdivenden düşen belediye başkanı ağır yaralandı

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Başkan Uzun'un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 13:02, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:03
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Merdivenden düşen belediye başkanı ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi.

Sağlık ekipleri, Başkan Uzun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Başkan Uzun'un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

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