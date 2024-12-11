Merdivenden düşen belediye başkanı ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi.

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