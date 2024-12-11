Samsun'da 113 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, A.E. (25) ve E.Ö'nün (50) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada, çeşitli dönemlere ait 113 sikke ve 3 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.