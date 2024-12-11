TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Suriye'de yayın yapan TRT Haber ekipleri saldırıya uğradı. Terör örgütü PKK, TRT ekibine bombalı dronla saldırdı. Araç ağır hasar aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 13:40, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:00
PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi.
TRT'nin aracını kullanılamaz hale geldi
TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
"TRT Haber; PKK/YPG terör örgütünün her türlü pisliğini, yaptığı katliamları ekranlara getirmeye devam edecek. Bizi yıldıramayacaklar."TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2024
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'deki ekibimize kamikaze dronla saldırı düzenledi. pic.twitter.com/nTbnhazzPN