KPSS-2024/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2024/7: Kentsel DönüşümBaşkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 13:53, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:54
KPSS-2024/7: Kentsel DönüşümBaşkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2024/7 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler