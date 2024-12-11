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Adalet Bakanlığı sınavları giriş belgeleri erişime açıldı

2024 Adalet Bakanlığı Sınavları kapsamında Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sınavlar, 24 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 14:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:59
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Adalet Bakanlığı sınavları giriş belgeleri erişime açıldı

2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

21-22 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Adaylar, 21 Aralık 2024 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra; Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

- Adaylar, 22 Aralık 2024 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra; İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Temel Kurallar

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