CHP'den Lütfü Savaş'a İhraç Kararı

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terörle bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerine yer vermişti.