CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu

Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin gündemdeki konularla ilgili hızlı karar almasının önemine vurgu yaptı. Bazı kararların 5-6 ay sonra Resmi Gazete'de yayımlandığını ve bunun kamu vicdanını zedelediğini savunan Günaydın, CHP'nin bugüne kadar 39 yasa ve kararname için AYM'ye başvurduğunu hatırlattı. Bu durumun, yasaların ve kararnamelerin Anayasa'ya uygunluğunun sık sık sorgulanması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

"Kanun eğitim sistemimizi iyileştirmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, kanunun iptali için sunulan gerekçelere değindi. Özçağdaş, kanunun;

Öğretmenlerin okul dışı imkanlarının belirsizliği,

Sözleşmeli öğretmenlerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi liyakate aykırı düzenlemeler,

Hazırlık eğitimindeki ölçütlerin somut olmaması,

Aday öğretmen yetiştirme programının içeriğinin belirsizliği gibi birçok eksiklik içerdiğini söyledi.

Kanunun 1,2 milyon öğretmeni, 1 milyon atanmayan öğretmeni ve 19 milyon öğrenciyi doğrudan etkilediğini belirten Özçağdaş, düzenlemenin bu haliyle öğretmenlerin sorunlarını çözmediğini, yoksulluk sınırının altında maaş alan eğitimciler için bir çözüm sunmadığını ifade etti.

CHP'nin iptal talebi doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi'nin inceleme sürecinin nasıl ilerleyeceği eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.