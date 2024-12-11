Galatasaray İkinci Başkanından Acun Ilıcalı'ya cevap

Öztürk, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Rej Manaj'ın sert darbesi sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarını değerlendiren Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sene seviye akılalmaz hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana (Acun Ilıcalı) cevap vermek istemiyorum. Baktım ve merak ettim. Önce şaşırdım. 'Herhalde yönetim kurulunun içinde yok' dedim. Meğerse 7. sıradaymış. Asbaşkan deyince başkandan sonra gelen kişi zannettim. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum."