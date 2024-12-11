POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 335'i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan ".Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00'dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "32. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.



Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.



Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.



UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.



UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.



32. Dönem POMEM Giriş Sınavına;



Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Sınav başvuru ücretleri 12 Aralık 2024 tarihi saat 09.00 itibarıyla yatırılmaya başlanacaktır.