Kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin kadın sürücüsü öldü
Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 17:57, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:05
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda seyreden M.A.E. idaresindeki 14 EV 311 plakalı kamyonet, elektrikli motosikletiyle yolun karşısına geçen Esma Kaba'ya (40) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaba, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.A.E. gözaltına alındı.