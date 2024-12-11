Kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin kadın sürücüsü öldü

Kazada ağır yaralanan Kaba, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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