Batıkent metro istasyonunda yangın
Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 19:08, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:09
İstasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.
- Seferler normale döndü
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.
Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.
Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.