Elazığ'da 'Siberağ-11' operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, banka kartları ve bilgisayar ele geçirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

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