Polisin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerince Nefsidoğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Narlı'dan Pazarcık istikametine giden polis memuru Osman Ç. yönetimindeki polis otomobili, yan yoldan çıkan Ali Yırtlaz yönetimindeki 27 L 7497 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Ali Yırtlaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Cennet Yırtlaz ile polis memuru Osman Ç. ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ali Yırtlaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.