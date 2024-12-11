Whatsapp servislerinde kesinti yaşanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yard. Dr. Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından paylaştı;

Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.

Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.