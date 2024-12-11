Whatsapp servislerinde kesinti yaşanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yard. Dr. Ömer Fatih Sayan, Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 21:33, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 21:33
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yard. Dr. Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından paylaştı;
Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.
Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.
Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 11, 2024
Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. pic.twitter.com/kKvJH3VRD4